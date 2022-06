Ligue des Nations : le Portugal de Cristiano Ronaldo dompte la Suisse, l'Espagne arrache le nul face à la République tchèque

Après la victoire du Pays de Galles face à l'Ukraine (1-0) qualifiant les Dragons pour la prochaine Coupe du Monde, prévue au Qatar, la Ligue des Nations se poursuivait, ce dimanche soir, avec cinq rencontres programmées à 20h45. Dans le groupe 2 de la Ligue A, l'Espagne, tenue en échec par le Portugal (1-1) lors de la première journée, se déplaçait à Prague pour y défier la République tchèque. Au Sinobo Stadium et avec un onze largement remanié, les hommes de Luis Enrique se faisaient pourtant rapidement surprendre. Abandonné par sa défense, mal alignée, Simon devait s'incliner face à Pesek (1-0, 4e). Menée au score, la Roja réagissait finalement juste avant la pause par l'intermédiaire du prodige Gavi, auteur d'une superbe frappe enroulée du gauche (1-1, 45+3e).

Au retour des vestiaires, Ferran Torres faisait son entrée en jeu, en lieu et place de Pablo Sarabia, mais l'Espagne continuait de buter sur la défense tchèque, à l'image de cette double parade signée Tomas Vaclik (57e). Dans la foulée, c'est Asensio qui trouvait le poteau de la Národní tým (62e). En manque de réussite, les Espagnols allaient finalement se faire punir par Kuchta, idéalement lancé en profondeur et auteur d'un piqué somptueux (2-1, 67e). Surprise par un adversaire plus que réaliste (2 tirs cadrés, 2 buts), l'Espagne tentait de revenir dans le dernier quart d'heure et Martinez trouvait l'égalisation sur le gong (2-2, 90e). Une nouvelle fois tenue en échec après son nul originel face au Portugal, l'Espagne est en bien mauvaise posture.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo se balade !

Dans l'autre rencontre du groupe, la Suisse, bourreau des Bleus lors du dernier Euro, affrontait le Portugal de Cristiano Ronaldo. A l'Estádio José Alvalade de Lisbonne, les Helvètes pensaient bien ouvrir le score mais le but de Seferovic était finalement annulé pour une faute de main au départ de l'action. Piqués à vif, les Portugais réagissaient et Carvalho ouvrait le score au quart d'heure de jeu (1-0, 15e). Portés par cette ouverture du score, les Lusitaniens continuaient de pousser et Cristiano Ronaldo entrait en scène. En l'espace de cinq minutes, CR7 s'offrait un doublé (35e, 40e) et permettait ainsi au Portugal de prendre le large avant la pause. Au retour des vestiaires, Cancelo parachevait finalement la victoire portugaise (4-0, 68e). Avec ce large succès, le Portugal prend la tête du groupe, juste devant la République tchèque, deuxième à la surprise générale..

Opposée à la Slovénie dans le groupe 4 de la Ligue B, la Serbie s'est imposée grâce à des réalisations signées Mitrovic, Milinkovic-Savic, Jovic et Radonjic (4-1). De son côté, la Suède s'est inclinée (0-2) face à la Norvège de l'inévitable Erling Haaland, auteur d'un doublé (20e, 69e). Un succès qui permet, par ailleurs, aux Norvégiens de prendre seuls la tête du groupe devant la Serbie et la Suède à égalité de points. En Bulgarie, la Géorgie s'est, quant à elle, largement imposée (5-2) dans le groupe 4 de la Ligue C et reprend son fauteuil de leader, devant la Macédoine du Nord. Enfin, à noter la courte victoire de la Grèce contre le Kosovo (1-0) dans une rencontre comptant pour la deuxième journée du groupe C de la Ligue C. Avec ces trois nouveaux points empochés, la sélection dirigée par Gustavo Poyet conserve sa première place.

Tous les résultats de 20h45

Ligue A - Groupe 2, 2e journée

Portugal 4 -0 Suisse : Carvalho (15e), Ronaldo (35e, 40e) et Cancelo (68e)

République tchèque 2-2 Espagne : Pesek (4e) et Kuchta (67e) / Gavi (45+3e) et Martinez (90e)

Ligue B, Groupe 4 2e journée

Serbie 4 -1 Slovénie : Mitrovic (24e), Milinkovic-Savic (56e), Jovic (85e) et Radonjic (90+2e) / Stojanovic (30e)

Suède 1-2 Norvège : Elanga (90+2e) / Haaland (20e, sp et 69e)

Ligue C - Groupe 2, 2e journée

Kosovo 0-1 Grèce : Bakasetas (36e)

Ligue C, Groupe 4 2e journée