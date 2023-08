L’AS Rome s’offre Sardar Azmoun en prêt

Pour pallier la longue absence de Tammy Abraham, l’AS Roma s’offre enfin un buteur après l’échec du dossier Scamacca, parti finalement à l’Atalanta Bergame pour 25 millions d’euros. En effet, le club giallorosso a enregistré l’arrivée de l’attaquant international iranien Sardar Azmoun sous la forme d’un prêt pour la saison à venir, assorti d’une option d’achat. Il y portera le numéro 17, porté notamment par Jordan Veretout ou encore Cengiz Ünder sous les couleurs du club de la capitale italienne.

La suite après cette publicité

«Il est difficile de décrire les émotions que je ressens : je viens dans l’un des clubs les plus prestigieux de la scène internationale et ce serait un rêve de remporter un titre avec le maillot de la Roma. L’année dernière, j’ai eu la chance d’entrer sur le terrain de l’Olimpico et je peux dire que, dans ma carrière, je n’ai jamais vu des supporters aussi passionnés : maintenant, je suis impatient de me battre pour eux et pour les objectifs que nous avons devant nous», a déclaré le joueur de 28 ans dans le communiqué romain.