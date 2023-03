JT Foot Mercato : les légendes de MU fustigent les Red Devils

La débâcle de MU

Manchester United s’est fait écraser par Liverpool hier, lors du choc de la Premier League 7 buts à 0, un score historique ! Malgré leur bonne forme de ces derniers temps et leurs 11 victoires de rang toutes compétitions confondues, les Red Devils n’ont pas du tout été à la hauteur des hommes de Jürgen Klopp. Une telle déroute est rarissime pour United ! Le club n’avait plus encaissé 7 buts depuis un match en 1931 face à Wolverhampton ! C’est donc un cataclysme pour Manchester et ça semble l’être encore plus pour les anciennes légendes de ce club. Plusieurs joueurs ont fait des sorties médiatiques remarquées, c’est le cas de Paul Scholes qui s’est payé un des joueurs mancuniens, Wout Weghorst : «vous parlez d’un n°10 de Manchester United ou d’un avant-centre, il est dans l’équipe pour être défensif. C’est lui qui court et tout le monde aime jouer avec lui parce qu’il fait ça. Mais en termes de niveau, vous devez également avoir un certain niveau de qualité pour jouer pour Manchester United … ce n’est pas le cas là». Et que dire Roy Kean qui est arrivé les deux pieds décollés du sol après le match lamentablement perdu par United… « c’était un jour embarrassant et gênant pour United. Je ne me souviens pas des buts tellement ils sont nombreux. […] Les joueurs peuvent avoir un jour sans mais regardez ça ! Le langage corporel de Fernandes était honteux… ». D’ailleurs, le milieu portugais est certainement celui qui est le plus souvent visé par les critiques des anciens joueurs. Gary Neville ; lui aussi s’en est pris au capitaine des Red Devils. «La deuxième mi-temps a été une honte absolue, un désastre. Bruno Fernandes a été embarrassant, honteux, dans ce match. Je suis sûr que Ten Hag va s’en occuper, comme il s’est occupé d’autres problèmes rencontrés ».

Moise Kean n’a pas eu de sang froid

Moise Kean s’est fait expulser contre la Roma à peine quelques secondes après être rentré en jeu. Il a eu un gros coup de sang et s’est agacé contre Gianluca Mancini ! L’attaquant de la Juventus va être sanctionné par son club pour ce mauvais geste, c’est son coach Massimiliano Allegri qui l’a affirmé après la rencontre ! « Kean a commis une erreur : il a été victime d’une faute et s’est fait expulser. Il était peut-être nerveux parce qu’il n’avait pas joué. Il s’est excusé, mais il a mis l’équipe en difficulté. Il va recevoir une grosse amende. En neuf minutes, il aurait pu être décisif. Mais maintenant, nous ne devons pas tomber dans la frustration, les garçons méritent des compliments pour ce qu’ils font».

Un cadre de la Belgique s’en va

Toby Alderweireld avec la Belgique, c’est fini ! Le défenseur central de 34 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, après 127 sélections sous le maillot des Diables Rouges. Il a donc décidé de se concentrer désormais uniquement sur son club, le Royal Antwerp FC.