Hannibal Mejbri quitte définitivement Manchester United et file à Burnley

Longtemps considéré comme le plus gros espoir du football tunisien, le jeune Hannibal Mejbri a vu sa carrière s’accélérer au moment de son transfert à Manchester United. Mais depuis, il connait quelques difficultés à s’imposer au plus haut niveau. Après des prêts du côté de Birmingham et du Séville FC, le milieu de 21 ans va encore quitter les Red Devils. Mais cette fois-ci de manière définitive puisqu’il vient de s’engager à Burnley en Championship.

«Le Burnley Football Club est ravi de confirmer l’arrivée de l’international tunisien Hannibal Mejbri dans le cadre d’un contrat de quatre ans en provenance de Manchester United pour un montant non divulgué», peut-on lire dans le communiqué du club anglais. L’occasion pour l’international tunisien de véritablement lancer sa carrière.