Valère Germain quitte l’Australie à cause de l’arbitrage

Valère Germain a mis fin à son aventure en Australie, invoquant les normes d’arbitrage locales et estimant ne pas être suffisamment protégé. Frustré par son traitement sur le terrain, il a demandé à être libéré de son contrat avec Macarthur FC, une requête acceptée par le club. Le président, Gino Marra, a salué son professionnalisme, malgré une saison marquée par des tensions avec l’arbitrage. « Il est décevant qu’un joueur, un grand joueur, surtout un joueur de la qualité de Valère Germain, soit frustré par l’arbitrage dans ce pays », avait-il ainsi déclaré.

La suite après cette publicité

L’attaquant français, attendu au Japon, selon la presse nippone et britannique, quitte l’A-League après 19 buts en 45 matchs. Son départ s’ajoute à ceux de Jed Drew et Ariath Piol, contraignant Macarthur à revoir son attaque. L’entraîneur Mile Sterjovski devra vite trouver des solutions pour maintenir le club, septième du championnat, dans la course aux phases finales.