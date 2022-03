Barça : le groupe pour affronter Elche

Le FC Barcelone vient de communiquer le groupe convoqué par Xavi Hernandez pour le déplacement à Elche ce dimanche (16h15), dans le cadre de la 27ème journée de Liga. Vingt trois noms ont ainsi été couchés par le technicien espagnol pour cette rencontre.

Parmi les joueurs figurant sur cette liste, on retrouve notamment Ousmane Dembélé et les recrues Dani Alves, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres, alors que les jeunes Gavi et Pedri sont eux aussi bel et bien présents. Le Barça, actuel 4ème du championnat espagnol, a l'opportunité de passer devant le Real Betis.