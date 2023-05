LdC (F) : Wolfsburg élimine Arsenal à la dernière minute et file en finale

Après la qualification du FC Barcelone en finale de la compétition, Arsenal et Wolfsburg se battaient ce lundi soir en demi-finale de la Ligue des Champions pour rejoindre les Catalanes dans la dernière ligne droite pour le trophée. A l’aller, les 22 joueuses s’étaient quittées sur un match nul en Allemagne (2-2). Sur la pelouse du stade de l’Emirates Stadium, les Londoniennes n’ont pas tardé à ouvrir le score dans le sillage de l’internationale suédoise Stina Blackstenius (11e). Mais la milieu Jill Roord est venue égaliser pour son équipe.

En seconde période, Wolfsburg croyait avoir fait le plus dur en prenant l’avantage grâce à Alexandra Popp (58e) mais Jennifer Beattie a remis les compteurs à zéro (75e). Et à la toute dernière minute des prolongations, Pauline-Marie Bremer a offert la victoire (2-3) et la qualification à l’équipe allemande (119e). Wolfsburg rejoint donc Barcelone en finale.

