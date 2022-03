Ligue 2 : Branco Van den Boomen porte Toulouse à Auxerre, Caen s'offre le derby

La 30ème journée de Ligue 2 débutait ce samedi à 15 heures avec deux très belles affiches. D'un côté, un choc au sommet entre Auxerre (3e, 54 pts) et Toulouse (1er, 60 pts). De l'autre, un derby normand opposant Caen (10e, 36 pts) au Havre (6e, 41 pts). Au Stade de l'Abbé-Deschamps, les Pitchouns avaient ainsi une belle opportunité de prendre, provisoirement, le large en tête du championnat mais il fallait pour cela se défaire de la bande à Jean-Marc Furlan, invaincue depuis 7 journées et qui restait sur 5 victoires consécutives. C'est encore Branco van den Boomen qui a fait la différence, d'abord sur penalty (33e), puis en enchaînant parfaitement sur ce long ballon déposé par Rouault (41e). Réduit à dix après l'expulsion de Charbonnier (38e), l'AJA a simplement réduit la marque sur une superbe frappe de Dugimont (70e). Avec ce succès 2-1, Toulouse prend 5 points d'avance avant le choc face au PFC la semaine prochaine.

Dans le même temps, les Caennais comptaient bien gâcher la fête au Stade Océane où le HAC, club doyen dans l'Hexagone, célébrait ses 150 ans. Soutenu par environ 2 000 supporters, le SMC, orphelin de la moindre victoire à l'extérieur depuis le 27 septembre dernier, voulait malgré tout profiter de la méforme actuelle des Havrais, battus à quatre reprises lors de leurs six derniers matches. Mission accomplie car le SMC a fini par l'emporter 4-2 au terme d'un match à rebondissements. Da Costa a donné l'avantage à Malherbe mais le HAC a égalisé par Thiaré. Cette rencontre devenait alors folle. Deminguet sur penalty (81e) puis Jeannot (84) offraient deux buts d'avance aux visiteurs seulement Abline redonnait espoir aux siens (85e). C'est finalement un second personnel de Deminguet qui mettait fin au suspense et au spectacle. Le SMC se donne un peu plus d'air sur la zone rouge (5 points).