Uruguay : la nouvelle décision folle de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa et les choix surprenants, ce n’est pas une nouveauté. Sélectionneur de l’Uruguay, l’ancien coach de Marseille et de Lille a notamment fait appel à Walter Dominguez, un joueur qui évolue dans les championnats amateurs. Devant défier le Costa Rica ce vendredi en préparation en vue de la Copa América, L’Argentin ne sera pas sur le banc de l’Uruguay. En effet, Diego Perez a été nommé le 16 mai dernier comme entraîneur de l’équipe nationale uruguayenne de football local et a dirigé l’entraînement accompagné de Marcelo Bielsa comme le rapporte la Nacion.

La suite après cette publicité

L’idée étant de faire jouer en sélection les joueurs locaux afin de pouvoir les faire découvrir plus facilement le niveau international. Une nouvelle structure au sein de la sélection, dont l’entraîneur, ne sera pas fixe et dépendra des activités en cours. Le rôle principal de Diego Pérez est celui de coach de l’équipe U20 uruguayenne, lui qui était dans le staff de la sélection victorieuse de la Coupe du monde U20 2023. Marcelo Bielsa n’a pas fini d’innover.