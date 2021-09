EdF : Didier Deschamps appelle à la mobilisation générale

La suite après cette publicité

Alors que l'équipe de France reste sur deux matches nuls face à la Bosnie (1-1) puis contre l'Ukraine (1-1) lors de cette fenêtre internationale, les hommes de Didier Deschamps auront à cœur de relever la tête, ce mardi (20h45), face à la Finlande pour la sixième journée des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Les Tricolores, qui n'ont plus trouvé le chemin de la victoire depuis cinq rencontres, traversent une période compliquée qui nécessite «une prise de conscience collective» à en croire les propos d'Hugo Lloris. Également présent à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur des Bleus a d'ailleurs confirmé les dires de son capitaine, assurant que tout le groupe était actuellement mobilisé pour retrouver la victoire.

«On est reparti sur un autre objectif, évidemment sur ces deux matches on a été plus dans la réaction que dans l’action avec des scénarios qui ne tournent pas en notre faveur, les joueurs en ont conscience, ça passe par demain, retrouver cette confiance, cette efficacité offensive et défensive, c’est une période moins heureuse au niveau des résultats mais nous savons ce que nous avons à faire demain pour rester maître de notre destin, ça passe par une victoire. Les joueurs ? Ils ne sont pas heureux hein, ils ne peuvent pas se satisfaire des derniers résultats, ils savent, ils vont rien lâcher, on va rien lâcher, je vais rien lâcher, et on va essayer d’inverser cette tendance, il faut rajouter un peu plus pour aller chercher ce que l’on veut et moi aussi je redouble d’énergie dans ces moments-là.» Rendez-vous au Groupama Stadium, ce mardi à 20h45, où les Bleus auront pour ambition de chasser les doutes actuels.