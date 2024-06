Pays-Bas - France, Vidéo : l’incroyable raté d’Antoine Griezmann

La France a l’opportunité de faire coup double ce soir. Opposés aux Pays-Bas dans ce groupe D relevé, les Bleus ont l’occasion de s’assurer la qualification en huitièmes de finale et la première place en cas de victoire face aux Oranje.

La suite après cette publicité

Et après un début de match solide, les hommes de Didier Deschamps peuvent déjà avoir des regrets. À la 14e minute, la France a eu une énorme occasion. Mais trouvé au point de penalty seul face au but par Adrien Rabiot, Antoine Griezmann a totalement raté sa tentative et la défense batave a finalement pu s’emparer du ballon tranquillement suite à l’incroyable flop du joueur de l’Atlético de Madrid.