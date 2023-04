Nantes : la ferme mise au point d’Antoine Kombouaré sur le ramadan

Ces derniers jours, après le début du ramadan, le FC Nantes était au cœur d’une polémique. La raison ? Jaouen Hadjam a été écarté par Antoine Kombouaré dimanche, contre Reims (0-3), car, contrairement aux autres musulmans parmi les Canaris (Sissoko, Mohamed, Castelletto, Moutoussamy), l’international algérien n’a pas voulu rompre le jeûne du ramadan le jour du match. S’il avait déjà tenu à éteindre le début d’incendie à ce sujet, l’entraîneur kanak de 59 ans a une nouvelle fois mis les choses au clair ce mardi, en conférence de presse, la veille de la demi-finale de Coupe de France contre l’OL (mercredi, 21h10). « Ça ne change pas. Il sera forfait. Il n’y a pas de polémique, pas de sanction. Je suis entraîneur, il y a des règles de vie, il y a un cadre de vie, ceux qui ne respectent pas ça ne sont pas sélectionnables. Il faut que tout le monde se plie aux règles », a d’abord lâché Kombouaré, avant de poursuivre.

« Une fois qu’il aura fini le ramadan, il sera de retour dans le groupe. Ce n’est pas moi qui me prive de lui, mais lui, qui aujourd’hui ne souhaite pas jouer pour des convictions religieuses. Mais je me répète, il n’y a pas de sanction. On adapte les séances pour ceux qui font le ramadan. Mais les jours de match, je préfère que les joueurs mangent avec nous. C’est aussi un moment de partage. Si tu ne veux pas, pas de souci, mais ce sont les règles que j’impose. Les autres font ce qui veulent dans leurs clubs. Moi, j’ai toujours fait comme ça, ce sont mes règles. Il n’y a pas de polémique. Je protège mes joueurs. On part au vert ce soir, c’est pour être ensemble, partager des choses ensemble à table, pour être fort tous ensemble, pour le match. Certains journalistes disent que j’ai sanctionné Jaouen… Avec lui, on en parle tous les jours et on est d’accord, on se respecte. On met des règles de vie pour tout le monde. Il n’y a aucun souci. Il viendra vous voir demain, vous pourrez discuter avec lui. »

