Joan Laporta dézingue aussi l’arbitrage d’Inter Milan - Barça

Au terme d’un match qui fera date dans l’histoire de la Ligue des Champions, c’est le Barça qui est ressorti malheureux hier soir face à l’Inter Milan (4-3, 7-6 score cumulé). Si les Blaugrana sortent évidemment par la grande porte au regard de leur parcours et des émotions procurées, personne ne décolérait dans leur camp au coup de sifflet final. Pedri, Eric Garcia et Hansi Flick ont tenu des mots forts sur l’arbitrage de Simon Marciniak, comme la presse catalane ce matin.

La suite après cette publicité

Ce soir, c’est le patron du Barça, Joan Laporta, qui en a remis une couche dans un message vidéo. «On va devoir se remettre dans l’état d’esprit de remporter le championnat. Hier, on s’est battus pour atteindre la finale de C1 à Munich, mais nous n’y sommes pas parvenus. Et ce, en grande partie à cause de décisions arbitrales qui nous étaient défavorables. Mais ça va nous rendre plus forts», a-t-il commenté.