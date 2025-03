PSG - Liverpool : Rio Ferdinand surpris par la non-expulsion de Konaté

C’est avec un goût très amer en bouche que les joueurs du PSG ont dû se réveiller. Opposés à Liverpool ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Franciliens se sont inclinés (0-1), malgré une domination écrasante durant l’intégralité de la partie. Le hold-up réalisé par les Reds est d’autant plus frustrant pour les Rouge et Bleu, que l’arbitrage fait débat. À la 25e minute, Bradley Barcola était lancé en profondeur et a été repris par Ibrahima Konaté. Alors que beaucoup y voyaient une faute de la part du défenseur central, qui aurait été passible d’un carton rouge et d’un potentiel penalty, la VAR n’a pas jugé l’intervention du Français comme une faute.

Forcément, cette décision a provoqué de vives réactions dans le camp parisien, mais pas seulement. En Angleterre, aussi, certains pensent que Davide Massa aurait dû siffler en faveur des champions de France et expulser Konaté. C’est notamment le cas de Rio Ferdinand, qui commentait la rencontre sur TNT Sports. Au moment de la vérification de l’action effectuée par la VAR, l’ancien joueur de Manchester United s’attendait à voir une faute être sifflée : « C’est une faute. Et c’est dans son dos, c’est une faute. C’est un carton rouge. Si ce n’est pas un carton rouge, je suis étonné. » À la mi-temps, et alors que Liverpool était toujours à 11, l’ex-défenseur central s’est montré très surpris de la décision arbitrale : « Je n’en reviens pas de la chance qu’a Liverpool ici. Comment la VAR n’a-t-elle pas vu ça ? Il le pousse entre les omoplates, dans le dos. » Décidément, l’arbitrage se retrouve au centre de toutes les discussions ces dernières semaines.