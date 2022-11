PSG : Presnel Kimpembe rassure sur son état physique

La suite après cette publicité

Ce dimanche, le PSG a tranquillement assuré la victoire face à Auxerre (5-0) lors de la dernière journée avant le Mondial. Christophe Galiter en a profité pour donner du temps de jeu à Presnel Kimpembe. Le défenseur français, convoqué pour le Mondial, revenait de blessure et a donc eu l'occasion de retrouver des sensations. Au micro de Prime Video, il est revenu sur son état de forme.

«Je vais très bien. J'ai la santé. J'ai eu la chance de rejouer un peu, ça fait du bien. On profite, c'est le plus important. Je me sens bien sinon je n'aurais pas pu jouer. Je n'ai pas d'appréhension. Je me suis bien préparé pour cela même avec des moments difficiles. Si je suis dans l'équipe, c'est que tout va bien. Tout va bien. Je n'ai pas douté, je n'aime pas les regrets donc je donne toujours le maximum. Jouer 90 minutes ? Tout est dans la tête, ce n'est pas un souci. Le Mondial, on y pense depuis longtemps même si on est dans nos clubs. Le championnat est fini pour la première partie, on va se focaliser sur le Mondial. On n'est pas inquiet, on a la chance d'avoir un vivier de joueur français incroyable, mais on n'a pas de doutes.»