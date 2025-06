Ivan Perisic veut rejoindre le FC Barcelone

Selon nos informations, qui viennent confirmer celles publiées par Mundo Deportivo aujourd’hui, Ivan Perisic pourrait venir renforcer l’attaque du FC Barcelone cet été et y ajouter de l’expérience. Libre après une belle saison avec le PSV Eidhoven, ponctuée de 16 buts et 11 passes décisives, l’ailier croate de 36 ans plaît beaucoup à Hansi Flick, qui l’avait dirigé au Bayern Munich lors du sacre en Ligue des Champions en 2020. Le joueur est motivé par l’idée de continuer à évoluer au plus haut niveau pour se préparer à la Coupe du Monde 2026, et son salaire modéré facilite un éventuel accord.

Rien n’est encore fait, même si le joueur a parlé à Flick. D’abord parce que le Barça n’a pas encore formulé d’offre officielle. Ensuite parce que Perisic, âgé de 36 ans, avait précédemment donné son accord au PSV Eindhoven pour prolonger son contrat. L’irruption du FC Barcelone change donc la donne dans l’esprit du joueur, qui souhaite rallier la Catalogne en priorité.