PSG : l’énorme colère de Christophe Galtier après la défaite à Monaco

Désastreuse. Voilà comment résumer l’après-midi du Paris Saint-Germain, ce samedi en terres monégasques (1-3). Touché par les absences, dont celles de Kylian Mbappé et Lionel Messi, un groupe amoindri s’est lourdement incliné face à l’AS Monaco, deux jours après la défaite au Vélodrome, lors du Classique, en Coupe de France (1-2). Le tout à trois jours du huitième de finale de Ligue des Champions, contre le Bayern Munich. Une situation particulièrement tendue pour Christophe Galtier.

«Je suis furieux, l’entame du match est catastrophique, nous avons l’espoir en revenant au score, mais après, on en prend un autre et on est déstabilisé et en déséquilibre total. Il y a de la colère. On fait avec les forces actuelles, c’est bizarre de dire cela. Il y a des absents, pas n’importe lesquels, nous avons eu un virus ce matin, certains ont dû sortir de la feuille de match. C’est une période difficile pour les joueurs, mais aussi pour les supporters, il faut une union sacrée jusqu’à mardi», date de l’échéance contre le Bayern Munich.

Lionel Messi devrait retrouver l’entraînement lundi

«Le groupe est comme cela. Il faut retrouver des joueurs disponibles, on prend beaucoup de buts, on est à 14 buts depuis la reprise. Il faut retrouver un équilibre. Nous avons été insuffisants en deuxième période, mais c’est l’état de l’équipe. Il n’y a pas eu de réaction, nous n’avons fait aucun tir. Le troisième but a été dur», a ajouté le coach parisien, au micro de Prime Video, en précisant que «Kylian Mbappé a une lésion musculaire. Léo une gêne en fin de match à Marseille. On fera le point lundi, mais il devrait être de retour à l’entraînement d’ici là.»

Une forte prise de parole, après une journée très difficile pour les Parisiens. Luis Campos, présent au Stade Louis-II ce samedi, n’a pas souhaité s’arrêter devant la presse. « Ce n’est pas le moment de parler, mais le temps de travailler », a réagi le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, en zone mixte, selon France Bleu. Le PSG devra vite rebondir avant de retrouver la Ligue des Champions, mardi soir, sous peine de vivre une fin de saison dramatique.