OM : Roberto De Zerbi monte au créneau pour Medhi Benatia

L’OM a vécu une belle semaine. Le succès à Lyon dimanche soir (3-2) dans le temps additionnel après une rencontre passée en quasi-intégralité à dix contre onze a donné beaucoup de confiance à un groupe qui n’en manquait pas. Ce succès important pour la suite de la saison a tout de même causé quelques dommages collatéraux. Il y a déjà la suspension de Leo Balerdi pour une rencontre suite à son expulsion au Groupama Stadium, et probablement celle à venir de Medhi Benatia. Le dirigeant marseillais n’a pas été tendre avec le corps arbitral le week-end dernier à la pause. Si cela pouvait être mis sur le compte d’une réaction à chaud, ça n’est pas le cas après ses nouvelles déclarations auprès du diffuseur au coup de sifflet final. Cet acte de préméditation pourrait lui coûter cher.

La polémique n’a pas dégonflé au fur et à mesure de la semaine, c’est pourquoi Roberto De Zerbi l’a défendu lors de son point presse ce vendredi. «Medhi Benatia est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur que j’ai connu dans ma carrière. Je suis désolé qu’il soit au coeur de la polémique. Je ne pense pas qu’il ait besoin de moi pour le défendre. Honnêtement, j’ai vu ce qu’il a dit. Je pense qu’il s’est exprimé de manière quand même éduquée, bien élevée. Je ne vois pas quelque chose de mal en ça. Après, moi, si je suis ici, vous le savez, grâce à lui, grâce à Pablo (Longoria). Je le soutiendrai toujours. Je lui dois vraiment cette arrivée. Je suis encore une fois attristé qu’il soit au cœur de ces polémiques, qui selon moi n’ont pas de raison d’être», a indiqué l’Italien.

D’après lui, son directeur sportif a bien fait de prendre la parole et de s’interroger sur le fameux "manque de respect" dont serait victime l’OM depuis le début de saison. En 5 matchs disputés, les Phocéens ont terminé deux matchs à dix. Avant l’OL, il y avait eu la réception de Nice où Derek Cornelius avait été sanctionné d’un second jaune pour gain de temps. «Je n’aime pas me plaindre. Vous m’entendrez très peu me plaindre et ce n’est pas ce que je veux faire aujourd’hui. Après honnêtement, je n’ai jamais vu une expulsion comme celle qu’a subie Cornelius. J’ai 45 ans, ça fait 35 ans que je suis le foot et je n’ai jamais vu ce genre de carton pour un ballon qui est à l’arrêt dans l’attente de tirer un coup franc, comme je n’avais jamais vu d’expulsion avec une accumulation de deux jaunes pour un même joueur au bout de cinq minutes de jeu.»

Il poursuit, n’accablant pas les arbitres et leur travail parfois compliqué. «Je ne veux pas faire de polémique, je pense qu’il peut y avoir parfois des erreurs d’arbitrage, mais je ne pense pas qu’elles soient faites avec mauvaise foi. Moi aussi je commets des erreurs, je pense que les entraîneurs commettent encore plus d’erreurs que les arbitres, assure-t-il comme pour mieux détendre l’atmosphère dans la relation qu’a son club avec le corps arbitral après une semaine tendue. Mehdi, il n’a pas besoin de moi pour se défendre, même si je le ferai toujours. Je ne pense pas qu’il s’est trompé, je ne pense pas qu’il ait dit les choses surtout de manière mal élevée ou en voulant lui manquer de respect, absolument pas.» En attendant sa sanction, qui pourrait aller jusqu’à 4 matchs de suspension, Medhi Benatia devrait être présent pour le déplacement de l’OM dimanche à Strasbourg (20h45).

