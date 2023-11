BVB : Edin Terzic est prêt pour la bataille face à l’AC Milan

Le groupe F, où figure le PSG, était, aux yeux de tous les suiveurs de football, le groupe le plus relevé des phases de poules de la saison 2023-2024 de Ligue des Champions. Et pour le moment, ce dernier tient toutes ses promesses. Entre le Borussia Dortmund, premier avec 7 points, et Newcastle dernier avec 4 points, tout le monde peut se qualifier ou être éliminé dans ce groupe. Forcément, les rencontres de la cinquième journée, qui auront lieu demain, seront cruciales pour l’avenir européen de ces quatre équipes.

Le leader allemand est d’ailleurs en déplacement sur la pelouse de San Siro pour y affronter l’AC Milan qui sort d’une brillante victoire contre le PSG (2-1). Un adversaire de taille qui n’effraye pas Edin Terzic, le coach du club de la Ruhr, qui était en conférence de presse ce lundi : «beaucoup disaient au début qu’il serait impossible de se qualifier après le premier match, mais maintenant nous sommes premiers. Il faut donner de l’importance à ce match dès la première minute, ou plutôt dès le début de la journée. Tout le monde peut passer, mais nous sommes dans les meilleures conditions. Demain sera un nouveau défi et une nouvelle page. Un grand respect pour eux, mais aussi pour nos moyens.»