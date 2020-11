LdC : le onze des flops de la semaine

La suite après cette publicité

Pour cette troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, il y a ceux qui ont brillé tout particulièrement, et il y a ceux qui n'ont guère aidé leur équipe, voire même pour certains catastrophiques. Voici notre équipe type des flops de la semaine en C1.

Dans les buts, on retrouve le jeune portier ukrainien du Shakhtar Anatoly Trubin qui en a pris 6 face au Borussia Monchengladbach. Devant lui, un trio de défenseur par vraiment impérial cette semaine, avec Duje Caleta-Car, pas vraiment à son aise à Porto. José Luis Palomino a pris l'eau face à Liverpool et Bondar a été catastrophique face à Mönchengladbach avec Donetsk. Au milieu, on retrouve Idrissa Gueye expulsé avec le PSG à Leipzig accompagné de Morgan Sanson transparent face à Porto. Son coéquipier à l'OM Dimitri Payet est présent dans ce onze pour l'ensemble de son oeuvre, de même que Juan Mata particulièrement décevant avec MU face à Istanbul BB. Enfin devant une triplette offensive en grande difficulté ces dernières semaines. Entre Taison (Shakhtar), Dario Benedetto (OM) et Pablo Sarabia (PSG), pas ou peu de chance d'espérer marquer un but...