Amical : le Stade de Reims s'incline face à Villarreal

Pour son sixième et dernier match de préparation à la saison 2022-23, le Stade de Reims s'est incliné sur la plus petite des marges face à Villarreal (0-1). Le dernier demi-finaliste de Ligue des Champions a profité du but de l'ancien Rémois Boulaye Dia pour se mettre à l'abri dès la 38e minute de la rencontre.

La suite après cette publicité

Une deuxième défaite (après celle concédée face au Paris 13 Atletico, 1-0) pour les Champenois, après qu'ils aient consécutivement vaincu - par deux fois - le Lommel SK (1-2 et 1-2), l'AJ Auxerre (2-0) et le FC Metz (1-0). Les hommes d'Oscar Garcia se déplaceront à l'Orange Vélodrome le 7 août prochain pour y débuter le nouvel exercice de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille.