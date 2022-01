CdF : match interrompu entre Jura Sud et Saint-Etienne !

A l'occasion des 16es de finale de la Coupe de France, Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 1, se déplaçait sur la pelouse du Parc des Sports de Bram pour y affronter Jura Sud, pensionnaire de National 2. Une rencontre qui a rapidement mal tournée puisque l'arbitre du match a décidé d'interrompre la partie après seulement quatre petites minutes de jeu.

Et pour cause, les supporters de Saint-Etienne ont allumé des fumigènes et la fumée était si dense qu'il était impossible de voir quoi que se soit sur la pelouse... Après avoir convoqué les deux capitaines, Bastien Dechepy a finalement pris la décision d'arrêter cette rencontre. Alors que les joueurs se trouvent actuellement au vestiaire, les supporters stéphanois continuent eux de chanter, allumer des fumigènes et s'agripper aux filets derrière la cage de Jura Sud...