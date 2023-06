L’UNFP FC dévoile son groupe pour le stage estival !

La suite après cette publicité

Organisé chaque année depuis 1990, le traditionnel stage de l’union syndicat des footballeurs professionnels (UNFP) va, une nouvelle fois, convier une sélection d’une vingtaine de joueurs en fin de contrat à l’espace Leonard de Vinci de Lisses (91). L’occasion pour de nombreux joueurs professionnels au chômage de mettre en exergue leurs qualités et ainsi retrouver un club. Au cœur d’une structure en plein essor, nombreux sont ceux à croire en leur bonne étoile. Pour cette édition 2023 - qui se déroulera du 26 juin au 5 août - voici le groupe convoqué.

Entourés d’un staff composé de Pascal Bollini (directeur), Robert Malm (parrain), Philippe Rossi (communication et réseaux sociaux), Barkley Miguel Panzo (vidéo et réseaux sociaux), Thomas Aupic (préparateur mental), Alexia Bollini (kinésithérapeute), Philippe Durpes (masseur), Florian Durpoix, Ugo Solignac (ostéopathes), Jérôme Arpinon (entraîneur), Anthar Yahia (entraîneur adjoint), Jean-Marc Branger (entraîneur des gardiens) et Olivier Guillier (préparateur physique), tous ces profils tenteront de se mettre en lumière. Un stage émaillé de quelques rencontres amicales avec différentes écuries de Ligue 2 et National : Annecy (7 juillet), Saint-Etienne (12 juillet), Valenciennes (15 juillet), Paris FC (19 juillet), Grenoble (22 juillet), Bastia (25 juillet), Orléans (29 juillet) et Châteauroux (4 août).

Le groupe de 24 joueurs

Gardiens : Paul Bourdelle, Jean Louchet, Mehdi Jeannin, Jérémie Vachoux.

Défenseurs : Ayman Ben Mohamed, Pierre Bourdin, Christian Dyo Ngakole, Alioun Fall, Stone Mambo, Mattéo Rabuel, Thibault Tamas.

Milieux : Benjamin Besic, Baptiste Canelhas Reiffers, Brian Chevreuil, Maguette Diongue, Hassimi Fadiga, Ibrahim Karamoko, Alassane N’Diaye, Yacouba Sylla.

Attaquants : Victor Glaetzlin, Wesley Jobello, Babacar Leye, Thomas Robert, Kevin Schur.