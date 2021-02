Real Madrid-Getafe : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Real Madrid accueille Getafe pour cette rencontre en retard de la première journée de Liga (match à suivre en direct sur notre live commenté). Après le faux pas du voisin et leader Atlético, les hommes de Zinedine Zidane auront à cœur de gagner pour se rapprocher de la première place. Pour ce faire, ils évolueront en 4-3-3, avec un onze proche de l'équipe type. Quelques changements tout de même, comme Nacho qui accompagnera Varane en l'absence de Ramos.

Mendy prendra le couloir droit, et Marcelo celui de gauche. Isco fera lui partie du milieu de terrain. Du côté de Getafe, Yáñez gardera les cages, protégé par une charnière centrale composée de Cabaco et Sofian. Arambarri et Maksimovic devraient se charger de la récupération au milieu, tandis que Kubo occupera le flanc droit de l'attaque.