Nice, affaire Galtier : les nouvelles confidences de Julien Fournier

Cette affaire aura peut-être eu raison de l’avenir de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Remercié cet été par le PSG après une année compliquée sur le plan sportif et en dehors, le technicien de 56 ans était accusé d’avoir tenu des propos racistes au sujet de plusieurs joueurs musulmans de Nice lorsqu’il était en poste. Des accusations dont Julien Fournier, ancien directeur du football d’Ineos, avait été à l’origine depuis un e-mail envoyé à sa direction, qui a fuité dans la presse.

Une affaire qui avait fait grand bruit et la justice s’en était mêlée. Julien Fournier, plusieurs joueurs niçois, Didier Digard (ex-entraîneur) et des dirigeants, dont le président Jean-Pierre Rivère, avaient été entendus par la police dans le cadre de cette affaire. Trois mois après cet épisode, Julien Fournier est sorti du silence et a tenu à témoigner dans les colonnes de nice-matin. L’ancien supérieur de Galtier réfute notamment totalement avoir été à l’origine de la fuite de ce courrier.

Julien Fournier accusé d’étouffer l’affaire

«Je n’ai rien vu arriver, j’étais en famille à l’étranger, déconnecté de l’actualité. Contrairement à ce que les gens ont pu penser, et c’est normal, je ne suis absolument pas à l’origine de cette fuite que je trouve dégueulasse dans la forme et le timing», a-t-il notamment expliqué, en assurant qu’il souhaitait le bien sportif du club azuréen. L’ex-dirigeant assure également que son mail a été rédigé en mai 2022, bien avant, donc, sa divulgation dans les médias.

Julien Fournier a, ensuite, évoqué les raisons qui l’ont poussé à rédiger ce mail contre l’ex-coach du PSG. «Certaines personnes au club, qui avaient eu connaissance de tout ce qu’il s’était passé, m’avaient reproché d’avoir couvert ce genre de choses. Pour le coup, j’avais été en totale opposition sur ces sujets-là (avec Christophe Galtier, ndlr) durant toute la saison. C’était donc la double peine. On m’a ouvertement reproché de ne pas l’avoir dénoncé. Je ne l’ai pas supporté», a-t-il ajouté en précisant que le foot doit rester «le seul milieu où il n’y a pas de différences de races et de religions».