Ça discute toujours entre Lorient et Sirigu !

A la recherche d’un deuxième gardien de but, Lorient a noué des contacts avec Salvatore Sirigu ces dernières heures et tient même un accord financier avec le portier italien de 36 ans. Mais avant d’aller plus loin, le club breton, qui n’a pas écarté définitivement cette option, effectue ce mercredi des approfondissements médicaux nécessaires pour valider le dossier.

Après s’être remis avec succès de sa blessure qui l’a éloigné des terrains pendant une longue période, l’ancien gardien du PSG, revenu à 100 %, s’entraine quotidiennement avec la Fiorentina, son ancien club. Sirigu a d’ailleurs accepté d’être numéro 2 derrière Yvan Mvogo à Lorient et pourrait apporter toute son expérience. En parallèle, le club breton travaille activement sur une deuxième piste qui dépendrait du bilan médical de Sirigu…