Mönchengladbach : Alassane Pléa a beaucoup progressé avec Mario Balotelli

Alassane Pléa fait le bonheur du Borussia Mönchengladbach. Recruté par le club allemand à l'été 2018, l'attaquant formé à l'OL est efficace devant le but (huit buts en 20 matches de Bundesliga cette saison). L'ancien joueur de l'OGC Nice est en constante évolution. Dans une interview accordée à Nice-Matin, il a même fait savoir que l'un de ses coéquipiers chez les Aiglons a grandement contribué à sa progression.

Un certain Mario Balotelli, qu'il a côtoyé lors des saisons 2016/2017 et 2017/2018. « Il m'a énormément fait progresser. On avait envie de se mettre à son niveau, lui montrer qu'on était de bons joueurs. Lui avait déjà fait de très grands clubs (Inter, Manchester City, AC Milan et Liverpool, ndlr). On voulait le faire briller. Il a mis la lumière sur Nice. Il était exigeant », a-t-il déclaré. Un clin d’œil que Mario Balotelli, désormais du côté de Brescia, appréciera.