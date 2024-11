Angleterre : nouvelles révélations accablantes sur l’arbitre David Coote

Décidément, David Coote n’est pas un arbitre comme les autres. De nouvelles révélations ont été faites sur l’officier anglais, qui a été suspendu après la publication d’une vidéo où on le voit critiquer violemment Liverpool et Jürgen Klopp. D’après The Sun, Coote a tenté d’organiser une fête avec des substances illicites… juste avant la rencontre de League Cup entre Tottenham et Manchester City (2-1), le 30 octobre dernier. Un match dans lequel il a officié en tant que quatrième arbitre.

Selon un ami de Coote, interrogé par The Sun, l’arbitre a réservé une chambre d’hôtel, quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre. Il lui a ensuite envoyé un message afin qu’il puisse venir le rejoindre. Son ami ayant refusé, David Coote a demandé le remboursement de cette chambre d’hôtel. Alors qu’une enquête a été ouverte par la Fédération anglaise (FA) et par l’UEFA à son encontre et que l’Association anglaise des arbitres professionnels (PGMOL) l’a mis à pied, ces nouvelles révélations ne risquent pas d’arranger son cas.