EdF : Jonathan Clauss réagit à sa première convocation

La suite après cette publicité

Appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France, pour les amicaux face à la Côte d'Ivoire (25 mars) et l'Afrique du Sud (29 mars), Jonathan Clauss (29 ans) a le sourire. Le latéral droit du RC Lens a témoigné de son bonheur sur ses réseaux sociaux.

«Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Tellement heureux, tellement fier d'être bleu. Merci à tous mes coéquipiers, le staff, mes proches et au public sang-et-or», a-t-il posté, comme dans un rêve.

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles ⭐️⭐️

Tellement heureux, tellement #FierDEtreBleu 🤩



Merci à tous mes coéquipiers, le staff, mes proches et au public sang et or.

Avec le travail et la foi, rien n'est impossible 🙏🏼🔥@equipedefrance pic.twitter.com/vvODho1R48