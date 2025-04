Ligue 2 : Caen accroché sur le fil, Metz écrase Martigues

Le multiplex de la 30e journée de Ligue 2 avait lieu ce vendredi. En grande difficulté cette saison, Caen a cru être en mesure de glaner son premier match depuis le 28 février. Mené par Rodez au retour des vestiaires, Malherbe a su retourner la vapeur grâce à des buts de Lebreton et Kyeremeh. Finalement, pour confirmer la sale saison des Normands, les Ruthénois ont égalisé en fin de match grâce à Ibrahima Baldé (2-2, 90e). En grande forme ces dernières semaines, Metz a confirmé en s’imposant largement contre Martigues.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lorient 61 29 +29 19 4 6 56 27 2 Metz 60 30 +30 17 9 4 55 25 3 Paris FC 58 29 +18 18 4 7 48 30 4 Dunkerque 51 30 +6 16 3 11 44 38 5 Guingamp 48 29 +11 15 3 11 47 36 6 Annecy 44 30 -4 12 8 10 35 39 7 Laval 43 29 +8 12 7 10 37 29 8 Bastia 41 29 +4 9 14 6 32 28 9 Grenoble 40 29 +1 11 7 11 35 34 10 Ajaccio 38 30 -9 11 5 14 27 36 Voir le classement complet

Menant 3-1 à la pause, Ablie Jallow a entériné le succès des Grenats en fin de match. Une victoire qui a permis aux Messins de consolider leur deuxième place. En déplacement sur la pelouse du Red Star, Annecy s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à un but de Paris (10e). Un succès qui leur permet de remonter à la 6e place. Pau et Clermont se sont neutralisés (2-2) tandis qu’Ajaccio et Troyes ont partagé les points (0-0). Pour finir, Amiens, en infériorité numérique, s’est imposé contre Dunkerque (1-0).

Les résultats du soir :

Troyes 0-0 Ajaccio

Rodez 2-2 Caen : Nkada (47e), Baldé (90e) / Lebreton (60e), Kyeremeh (82e)

Martigues 1-4 Metz : Tlili (13e) / Diallo (2e), Hein (16e, 35e), Jallow (81e)

Pau 2-2 Clermont : Mboup (43e), Mille (90+3e) / Saivet (11e), Douane (46e)

Amiens 1-0 Dunkerque : Mbaye (60e)

Red Star 0-1 Annecy : Paris (10e)