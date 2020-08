PSG : Grégory Coupet adoube Keylor Navas

Pour aller loin dans une grande compétition comme la Ligue des Champions, il faut un grand gardien. Et le PSG en a un, avec le Costaricain Keylor Navas. Il sera forcément l'un des atouts du club parisien dans la course pour soulever la Coupe aux grandes oreilles. Et Grégory Coupet, ancien gardien de l'OL et du PSG et actuel entraîneur des gardiens du DFCO, n'a pas hésité à louer ses qualités dans une interview au Parisien.

Pour lui, ses performances et sa sérénité ont mis tout le monde d'accord : « où sont les polémiques sur lui comme il y en a eu souvent sur des gardiens parisiens ? Il n’y en a aucune. Ce qui prouve qu’il fait l’unanimité dans l’équipe et chez les supporteurs. Sa plus grande force, c’est de rassurer. Il dégage une immense sérénité. À chaque fois que je l’observe, il a toujours le geste juste et sans fioriture. Il ne cherche pas à effectuer les parades spectaculaires. Il est toujours bien placé. Donc il n’a pas à compenser par des arrêts énormes. Cela prouve bien son intelligence. On voit qu’il est sans cesse en réflexion pour bien bouger ». Le portier qu'il faut pour rêver plus grand ? À lui de le montrer dès ce mercredi contre l'Atalanta.