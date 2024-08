LOSC : rien n’est écrit pour Jonathan David

Lili n’est pas pressé de se séparer de Jonathan David. Le natif de Brooklyn est dans des rumeurs de départ à chaque mercato depuis son arrivée chez les Dogues. Olivier Létang, le président du LOSC, a cependant déclaré en conférence de presse qu’un départ du Canadien n’était pas forcément au programme. «Tout est possible. Jonathan est rentré il y a un peu plus d’une semaine maintenant. On est aujourd’hui concentré sur les deux matchs qui arrivent. L’objectif reste le 3e tour qualificatif pour le Champions League, les 6 et 13 août. Jonathan fait partie de l’équipe […] On n’a pas besoin de vendre. »

Auteur de 71 buts en 146 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée dans le Nord, David est l’un des joueurs du championnat de France les plus observés à l’étranger. Valorisé à 50 millions d’euros par le site Transfermarkt, le buteur canadien est cependant en fin de contrat avec le LOSC en juin prochain. Olivier Létang pourrait donc être tenté de céder son numéro neuf pour éviter de le voir quitter le club pour zéro en fin de saison prochaine. Partir ou rester, à un mois de la fin du mercato, toutes les portes sont ouvertes pour Jonathan David.