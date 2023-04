Facundo Medina met un coup de pression à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les espoirs s’amenuisent, mais Lens peut toujours croire au titre. En déplacement dans la capitale pour y affronter le PSG samedi (21h00), lors de la 31e journée de Ligue 1, les Artésiens devront impérativement s’imposer pour revenir à trois points du leader. Et visiblement, Facundo Medina l’a bien compris. Dans un entretien accordé à El Gráfico, le défenseur argentin a mis un petit coup de pression à Kylian Mbappé, indiquant qu’il ne lui laisserait aucune miette.

« C’est plus difficile pour moi de marquer Lionel Messi par peur de le blesser. Alors si (Lionel) Messi s’échappe, je l’attrape par le maillot, et je l’embrasse en lui demandant de me faire un câlin, a plaisanté le défenseur argentin de 23 ans, avant de poursuivre. L’autre (Kylian Mbappé, ndlr) aussi est difficile à marquer, mais tu me connais… Si c’est Mbappé, il faudra qu’une ambulance vienne le chercher », a-t-il rigolé. Un premier tacle glissé qui annonce déjà la couleur avant le coup d’envoi.

