Bayern Munich : Benjamin Pavard évoque le vestiaire francophone

Avec Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Corentin Tolisso, Kingsley Coman ou encore Tanguy Nianzou Kouassi, le Bayern Munich a un certain accent français. Benjamin Pavard (25 ans), autre représentant tricolore, n'a pas manqué de l'évoquer lors d'un entretien pour Kicker. Selon le défenseur passé à Lille et Stuttgart, cette particularité facilite certaines choses.

La suite après cette publicité

«Avec Choupo-Moting et Serge Gnabry on est autour de sept ou huit joueurs qui parlent français, ce qui est bien, évidemment. J'ai une superbe relation avec Lucas, par exemple, et je suis avec lui en équipe nationale. Mais peu importe que quelqu'un parle allemand ou français» a lâché celui qui compte 17 apparitions cette saison (2 passes décisives).