Barça-PSG : la réaction de Neymar

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain retrouvait le Camp Nou quatre ans après la remontada (6-1). Et les Parisiens se sont bien vengés en infligeant un violent, mais mérité, quatre buts à un à la bande à Lionel Messi. Absent de la soirée, tout comme Di Maria, Neymar a vu Kylian Mbappé enfiler le costume de héros en inscrivant un fabuleux triplé ! Le crack brésilien a réagi de façon très rapide sur les réseaux sociaux et s'est évidemment réjoui.

« Quel match d'équipe, très bien ! Paredes est un monstre, crack », a-t-il gazouillé. Il est vrai qu'outre Kylian Mbappé, Marco Verratti et surtout Leandro Paredes, à l'origine du deuxième et du troisième but du Paris SG, ont été absolument exceptionnels.