Erling Haaland n’écarte pas l’option PSG

Erling Haaland (23 ans) rêve du Real Madrid. Mais le Norvégien sait qu’avec l’arrivée de Kylian Mbappé (25 ans) cet été, ses chances de le réaliser sont moins importantes. Ce, même s’il dispose d’une clause de départ cet été. D’après Relevo, elle atteint 175 millions d’euros. Ce qui est beaucoup, même pour un club aux moyens colossaux comme le Real Madrid. D’autant qu’il faudrait aussi payer son salaire de plus de 20 millions d’euros par an. Les options sont donc réduites pour Haaland, que City veut prolonger.

Mais en cas de départ dans les prochaines années, peu de clubs peuvent l’attirer. Le Bayern Munich, qui a déjà Harry Kane, n’est pas dans ses plans. D’autant qu’il ne veut pas retourner en Bundesliga et qu’il estime que les Bavarois ont laissé passer leur chance. Concernant le Barça, il juge qu’ils n’ont pas suffisamment de moyens. Enfin, il y a le PSG. C’est une possibilité d’autant que le club français veut gagner la C1 et est ambitieux. Même si la L1 ne l’attire pas forcément, Paris reste une option. Mais à l’heure actuelle, continuer à City, où il se sent bien et où on compte sur lui, est son plan A.