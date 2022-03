Montpellier blinde Maxime Estève

Le Montpellier HSC vient d'annoncer ce jeudi la prolongation de contrat de son jeune défenseur central Maxime Estève, la durée du nouveau contrat n'étant pas été dévoilée. Une bonne nouvelle pour les supporters de la Paillade, qui voit l'un des plus grands espoirs prouver son amour pour son club formateur. Le néo-international U20 tricolore était courtisé par plusieurs équipes étrangères, dont l'AC Milan.

La suite après cette publicité

«Je suis ravi qu’un gamin du centre de formation soit titulaire, joue et progresse avec nous. C’est une marque de confiance de sa part de prolonger chez nous et une marque de confiance de notre part de lui proposer une prolongation. J’en suis très heureux et j’espère qu’il va encore faire de très belles choses sur les prochaines années avec le MHSC», a déclaré son président Laurent Nicollin dans le communiqué officiel.