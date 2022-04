PSG : le groupe pour la réception de Lorient, avec de nombreux absents

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce dimanche son groupe pour affronter le FC Lorient, à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1, ce dimanche soir au Parc des Princes (20h45). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur ses stars Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé et sur le retour très attendu de Sergio Ramos, enfin guéri de ses problèmes physiques.

En revanche, de nombreux absents sont à prévoir pour cette rencontre. «Keylor Navas a été victime d’une lésion musculaire des adducteurs et Marco Verratti a repris la course après une lésion des ischio-jambiers et son retour à l’entraînement avec l’équipe est envisagé en milieu de semaine prochaine», précise le communiqué du club. Angel Di Maria, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Abdou Diallo, Julian Draxler et le jeune Ismaël Gharbi sont aussi forfaits.