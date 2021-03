Serie A : la Lazio se paye Crotone malgré un grand Simy

En ouverture de la 27e journée de Serie A, la Lazio arrache la victoire face à Crotone grâce à ses remplaçants (3-2). C'est Sergej Milinković-Savić qui a frappé le premier contre la plus mauvaise défense de Serie A. Luis Alberto s'est présenté dans la moitié de terrain adverse, puis a décalé Stefan Radu dans le couloir gauche. Ce dernier, avec beaucoup de liberté, a pu distiller ensuite un centre millimétré au deuxième poteau sur Milinković-Savić, qui a finalement glissé le cuir au fond des filets de l'intérieur du pied, en restant bien campé sur ses appuis (1-0, 14e). Mais Crotone, pourtant dans un temps faible, a répondu. Simy, aux abords de la surface, a résisté à la pression de Francesco Acerbi, avant d'armer un pointu sec qui a transpercé Pepe Reina (1-1, 29e). La lanterne rouge a alors vécu quelques minutes de mieux et Adam Ounas a tenté d'induire l'arbitre en erreur en allant percuter Lucas Leiva dans la surface laziale (35e). En vain. Tranquilles dans leurs phases d'élaboration du jeu, les Biancocelesti n'ont poussé que par à-coups.

La suite après cette publicité

Sur l'un d'eux, Radu a à nouveau déboulé côté gauche, a trouvé un relai avec un Ciro Immobile dos au but, qui a tout de suite dévié pour Alberto. L'Espagnol a finalement déclenché un tir soudain contre lequel Alex Cordaz n'a rien pu faire (2-1, 39e). Au retour des vestiaires, Simy a encore semé la pagaille dans la surface adverse, et, Mohamed Fares, en voulant intervenir sur son centre, n'a pas vu arriver Junior Messias dans son dos, qu'il a crocheté. Penalty. Simy ne s'est pas fait prier pour inscrire son douzième but de la saison (2-2, 50e). Dans l'entame du dernier quart d'heure, Milinković-Savić a manqué une tête à bout portant sur un caviar d'Alberto (75e). Et, trois minutes plus tard, Ounas a fait une nouvelle différence énorme au milieu, mais Andrea Rispoli a buté sur la sortie de Reina. Dans la foulée, Cordaz a évacué du pied une déviation de près d'un Milinković-Savić une fois de plus trouvé par Luis Alberto. Puis Felipe Caicedo, entré quelques instants plus tôt, a finalement profité d'un tir de Gonzalo Escalante, qu'il a freiné dans la surface, pour battre Cordaz d'une volée croisée en force (3-2, 84e) ! La Lazio revient sur le wagon de tête, Crotone ne décolle plus.