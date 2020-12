PSG : accord trouvé avec Thomas Tuchel

Paris et Thomas Tuchel, c'est terminé. Si on attend encore le communiqué du club de la capitale pour officialiser la nouvelle, il n'y a plus vraiment de doutes sur le sort de l'Allemand, qui devrait être remplacé par Mauricio Pochettino. Et logiquement, les décideurs parisiens vont devoir indemniser l'ancien du BVB, puisque le contrat de ce dernier expirait en juin.

Selon l'édition allemande de Goal reprise par Culture PSG, un accord a été trouvé entre les deux parties. Le tacticien germanique devrait donc toucher une indemnité de 6 millions d'euros dans les jours à venir, alors qu'il se disait dans un premier temps qu'il pourrait percevoir jusqu'à 7,5 millions d'euros. Un montant pour le moins conséquent, à l'heure où la situation financière du champion de France est loin d'être optimale en raison du coronavirus...