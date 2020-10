Ligue des Nations : la Pologne et l'Italie se neutralisent, le Danemark brille en Islande

La Ligue des Nations se poursuivait ce soir avec la 3e journée de la compétition. En parallèle à France-Portugal (0-0), l'Italie se déplaçait en Pologne ce dimanche soir. Dans ce groupe 1 où les Pays-Bas sont allés faire match nul (0-0) en Bosnie dans la journée, la Squadra Azzurra avec Florenzi et Verratti titulaires a montré un visage timide. Face à une Pologne franchement inoffensive elle aussi, malgré Lewandowski, les Italiens ont dû se contenter d'un match nul 0-0 mais ils conservent la tête du groupe.

La suite après cette publicité

Le trio Pellegrini-Chiesa-Belotti n'aura pas montré grand-chose si ce n'est une petite opportunité en début de rencontre (10e) ou encore ce bon ballon du nouveau joueur de la Juventus pour Emerson (64e). L'Italie a essayé de pousser durant cette dernière demi-heure de jeu, en vain, alors que l'entrée du néo-Parisien Moise Kean a fait du bien. La fin de rencontre a surtout été émaillée par des contacts assez durs entre les deux formations.

Le Danemark brille

Nous sommes toujours en Ligue A mais cette fois-ci en Islande qui a été battue par le Danemark 3-0. Sigurjonsson (45e) juste avant la pause, Eriksen juste après (46e) et Skov (61e) ont tous les trois marqués par les Danois, qui profitent de large succès pour revenir à deux points de la Belgique et trois de l'Angleterre. En Ligue B, on notera la précieuse victoire de l'Autriche en Irlande du Nord 1-0. Les Autrichiens deviennent leaders, à égalité avec la Norvège, qui n'a fait qu'une bouchée dans la journée de la Roumanie.

Dans le groupe 2, l'Écosse s'offre le scalp de la Slovaquie 1-0 et dans le même temps la tête de la poule, un point devant la République Tchèque, qui est allée gagner en Israël 2-1. La Russie quant à elle conserve la place de leader du groupe 3 mais n'a plus qu'un point d'avance après ce nul concédé à domicile face à la Turquie 1-1. Car en parallèle, la Hongrie a créé la surprise en allant gagner en Serbie 1-0. Enfin, en Ligue C la Slovénie bat le Kosovo 1-0 et la Grèce s'impose tranquillement 2-0 sur la Moldavie.

les résultats du soir :

Ligue A :

Groupe 1 :

Pologne 0 - 0 Italie.

Groupe 2 :

Islande 0 - 3 Danemark : Sigurjonsson (45e), Eriksen (46e), Skov (61e)

Groupe 3 :

France 0 - 0 Portugal match à revivre sur notre live ici.

Ligue B :

Groupe 1 :

Irlande du Nord 0 - 1 Autriche : Gregoritsch (42e)

Groupe 2 :

Israël 1 - 2 République Tchèque : Zahavi (55e) ; Abu Hanna (csc 14e), Vydra (47e)

Ecosse 1 - 0 Slovaquie : Dykes (54e)

Groupe 3 :

Russie 1 - 1 Turquie : Mirantchouk (28e) ; Karaman (62e)

Serbie 0 - 1 Hongrie : Konyves (20e)

Ligue C :

Groupe 3 :

Kosovo 0 - 1 Slovénie : Vuckic (22e)

Grèce 2 - 0 Moldavie : Bakasetas (sp 45e+3), Mantalos (50e)