JT Foot Mercato : le FC Barcelone toujours en pleine galère pour boucler son recrutement

Le FC Barcelone a déjà enregistré la signature d’Ilkay Gündoğan, mais son mercato ne va pas pour autant s’arrêter là ! Plusieurs pistes sont à l’étude, même si le club catalan devra la jouer fine, car ses finances sont toujours loin d’être dans le vert. En effet, le Barça cherche à faire baisser sa masse salariale d’environ 80 M€ pour être dans les clous. Oui, mais voilà, le retour de prêt de plusieurs joueurs va déjà rajouter 54 M€ à payer en salaires explique le journal AS. Forcément, ça complique un peu le recrutement… Parmi les joueurs concernés, on retrouve sans surprise deux Français : Samuel Umtiti et Clément Lenglet ! Pour le premier, les Blaugranas pourraient s’entendre avec le joueur pour une résiliation à l’amiable afin de lui permettre de rejoindre le club de son choix. Ces dernières semaines le nom d’Umtiti était notamment évoqué du côté de Lyon ! Concernant Lenglet, son prêt à Tottenham s’est terminé et les Spurs cherchaient à le transférer définitivement. Mais pour l’instant, les négociations patinent avec le Barça qui demande 15 M€ de transfert, alors le club anglais ne veut pas dépasser 5 M€… Autre vente possible celle de Franck Kessié ! L’Ivoirien pourrait rapporter 20 M€ comme l’annonce Mundo Deportivo. En effet, le club catalan aurait reçu une offre en provenance d’Al Ahli ! Le joueur recevrait là-bas un salaire annuel de 10 M€. De quoi permettre au FC Barcelone de faire un peu de place dans la masse salariale et pourquoi pas de se renforcer ! Car si on en croit la presse catalane, le club cherche encore un milieu de terrain. Et après le refus de Dani Parejo, c’est vers Oriol Romeu que se tourneraient les Blaugranas ! L’option serait de plus en plus en sérieuse, de même que celle d’Ivan Fresneda au poste de latéral droit… À noter que le FC Barcelone cherche aussi à investir sur deux jeunes pépites ! Il s’agit de Vitor Roque tout d’abord. Le joueur de l’Atlético Paranaense serait en route pour rejoindre le Barça en échange d’un chèque de 45 M€. L’autre jeune joueur évolue en Turquie ! C’est Arda Güler qui brille avec Fenerbahçe. Convoité par de nombreuses équipes d’Europe, il est accessible à un prix relativement bas puisque sa clause libératoire ne s’élève qu’à 17,5 M€. Mais ce sera un dossier difficile à boucler, car l’AC Milan est également très chaud sur lui, de même que le Real Madrid et d’autres grandes écuries européennes…

Lucas Hernández arrive au PSG

Le PSG pourrait bien boucler sa première recrue de l’été ! Il y a pas mal de dossiers qui sont proches d’être officialisés, mais là on parle bien de Lucas Hernández. Eh bien, le défenseur du Bayern Munich est à Paris en ce moment pour boucler l’opération. En effet, d’après Marca il est arrivé aujourd’hui dans la capitale française, afin notamment d’y passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat ! On parle d’un bail de 3 ans, avec une année supplémentaire en option. Le Bayern Munich est finalement tombé d’accord avec le PSG autour d’un transfert estimé à 47 M€, bonus compris !

Tottenham s’est offert une sacrée recrue au milieu de terrain. Il s’agit de James Maddison qui quitte donc Leicester pour rejoindre les Spurs. L’international anglais est transféré en échange d’une indemnité estimée à un peu plus de 45 M€. En Espagne, Villarreal vient d’annoncer la signature du milieu de terrain Santi Comesaña. Il arrive en provenance du Rayo Vallecano et il a signé un contrat de quatre ans avec sa nouvelle équipe. Le RC Lens a enregistré une deuxième recrue ! C’est Neil El Aynaoui qui évoluait à Nancy. Il s’est engagé avec le club nordiste jusqu’en 2027.