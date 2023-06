Un club veut piller l’Olympique de Marseille, les pistes low cost du FC Barcelone pour son mercato

Galatsaray veut faire son mercato à l’OM

La suite après cette publicité

En Turquie, deux joueurs de l’Olympique de Marseille font la Une de Fotomaç ce matin ! Et oui, selon le média local, Alexis Sánchez et Cengiz Ünder sont très courtisés par Galatasaray ! «Le club travaille d’arrache-pied pour ajouter les stars marseillaises Alexis Sánchez et Cengiz Ünder à son effectif», rapporte le média sportif. Alors que Sánchez sera libre de tout contrat dans 48h et qu’il n’a toujours pas prolongé avec l’OM, Galatasaray ferait un énorme coup gratuitement et lui offrirait un salaire conséquent. Mais le club stambouliote veut aussi rapatrier la star locale Ünder dont «le prix est estimé entre 20 et 25 M€ mais dont l’avenir dépendra du nouvel entraîneur Marcelino», comme le précise le journal. En plus, La Gazzetta dello Sport nous apprend que Nicolò Zaniolo n’est pas assuré de rester à Galatasaray, car la Juventus aimerait relancer le milieu offensif. Affaire à suivre donc mais Galatasaray pourrait bien animer le mercato dans les prochaines semaines !

Le Barça change ses plans

En Espagne, si Jude Bellingham fait la Une du journal AS, car l’Anglais est attendu par la presse madrilène, le journal évoque «les pistes low cost» du FC Barcelone pour son mercato ! Et comme le relaye le quotidien, le club catalan est en galère, notamment sur la recherche d’un numéro 6 de qualité pour remplacer Sergio Busquets. «Parejo dit non et Oriol Romeu est choisi. Le pivot de Gérone et Fresneda au poste de latéral droit, ce sont les cibles low cost du Barça», résume le journal. L’Esportiu revient également sur ses pistes et indique que «les difficultés du Barça à obtenir l’arrivée de Brozovic et Parejo font de l’alternative de signer Oriol Romeu une option de plus en plus réelle». Mais le Barça va pouvoir revoir ses ambitions à la hausse, car les Blaugranas pourraient se délester de Franck Kessié. L’Ivoirien pourrait rapporter 20 M€ comme l’annonce Mundo Deportivo. «Le club saoudien d’Al Ahli veut le milieu de terrain et a fait une offre au Barça pour lui, à qui il paierait 10 M€ nets par an. L’opération ne se fera que si Franck donne son accord et pour le club blaugrana ce serait un bénéfice net puisqu’il arrive gratuitement.»

À lire

Affaire Pape Gueye : l’OM attend toujours des nouvelles du TAS

Benfica réclame une fortune pour Gonçalo Ramos

Au Portugal, Benfica également fait couler beaucoup d’encre concernant le marché des transferts. Mais le club lisboète, toujours très bon vendeur, sort les barbelés concernant Gonçalo Ramos, véritable révélation cette saison. Comme le placarde Record sur sa Une : «80 M€ ou il restera. Les Aigles fixent le prix de Gonçalo Ramos». Le média indique que l’attaquant a connu «la meilleure saison de sa carrière, a obtenu un statut dans cette équipe et a été associé à plusieurs cadors européens» ! Pour s’attacher ses services, il faudra donc mettre la main au portefeuille et les grosses écuries européennes sont prévenues ! De son côté, le Correio da Manhã revient sur l’arrivée imminente d’Ángel Di María à Benfica. Et ce qui a décidé l’Argentin à revenir dans le club dans lequel il a évolué entre 2007 et 2010, ce sont les impôts, car il sera peu imposé, et surtout sa famille qui veut rester en Europe. Bref, c’était le choix du cœur pour el Fideo.