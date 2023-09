L’OGC Nice sort du silence pour Alexis Beka Beka

Vers les coups de 11 heures ce vendredi matin, BFM TV révélait qu’un joueur de l’OGC Nice, Alexis Beka Beka (22 ans), était suspendu dans le vide au niveau du viaduc de Magnan, au-dessus de Nice, et menaçait de sauter afin de mettre fin à ses jours. Alors que les raisons de ce geste sont encore inconnues et que la rumeur d’une rupture amoureuse a rapidement été démentie par l’entourage du joueur, France Bleu annonçait quelques heures plus tard que le milieu de terrain de 22 ans était bien sain et sauf après avoir été pris en charge par les secours présents sur place.

Dans un communiqué publié dans la foulée, l’OGC Nice a tenu à réagir face à cette actualité par la voix de son président, Jean-Pierre Rivère. «Nous sommes avant tout soulagés que tout se soit bien terminé aujourd’hui pour Alexis. Il a été pris en charge. Nous continuerons de respecter le secret médical et nous demandons à chacun d’en faire de même et de respecter sa vie privée. Nous sommes à son soutien ainsi qu’à celui de l’ensemble du club», a-t-il assuré sur le site officiel du club Rouge et Noir.