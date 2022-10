Ligue 1 : l'OL encore accroché par Toulouse

La suite après cette publicité

Ce vendredi soir, en ouverture de la 10eme journée de Ligue 1, l'OL n'avait pas le droit à l'erreur face à Toulouse. Après 4 défaites de suite en Championnat, les hommes de Peter Bosz devaient impérativement réagir avec une victoire face à un promu. Le technicien néerlandais, en danger si le résultat n'était pas une victoire, misait sur un duo d'attaque Lacazette-Dembélé pour tenter de vite trouver la faille. Et le départ de son équipe était idéal dans ce match puisqu'après deux minutes de jeu, Tetê ouvrait le score. Le Brésilien voyait son tir, contré par un défenseur, filer dans le but (1-0, 2e). De quoi lancer parfaitement son équipe qui reprenait confiance par la suite et qui dominait les débats. Le gardien toulousain Maxime Dupé gardait son équipe encore en vie en première période sur les nombreuses tentatives lyonnaises. De son côté, Anthony Lopes restait concentré et était sauvé par sa barre sur une frappe de Spierings (43e).

Au retour des vestiaires, on s'attendait donc à voir l'OL continuer d'attaquer pour se mettre à l'abri. Et si les Lyonnais ont évidemment essayé de faire le break, ils ont à chaque fois buté sur un très grand Dupé qui a continué de dégoûter Lacazette, Toko Ekambi, Dembélé et consorts. Ce qui a permis à son équipe d'y croire et surtout à Lyon de réveiller des vieux démons et commencer à douter. Alors que Toulouse ne se montrait pas spécialement dangereux, les Lyonnais ont fini par jouer avec le feu et se faire punir. Après une relance courte d'Anthony Lopes, Thiago Mendes (en défense centrale) ratait sa passe, ce qui profitait aux Toulousains. Lancé dans la surface, Aboukhlal ne parvenait pas à marquer mais le ballon revenait sur Ratao qui égalisait (1-1, 67e). Une punition quasi-inévitable pour des Lyonnais qui ont manqué plusieurs fois le but du break. Et après avoir tenté de reprendre l'avantage, les coéquipiers de Lacazette ont reculé en fin de match et ne sont pas passés loin de la correction. Finalement, le score ne bougera plus et les deux équipes se partagent les points. Un bon résultat pour Toulouse, mais une nouvelle contre-performance pour l'OL qui pourrait être celle de trop pour Peter Bosz... Car Lyon pointe à la 7eme place à déjà 10 points du podium en attendant les autres rencontres du week-end.