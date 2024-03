LdC, Barça : Lamine Yamal veut faire mal au PSG

Les 10 et 16 avril prochains, le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Un duel très attendu entre deux poids lourds de la scène européenne. Ce match sera également l’opposition entre plusieurs attaquants de renom.

Et si le futur Merengue Kylian Mbappé rêve sans doute de faire mal à son futur rival en Liga, Lamine Yamal a confié dans un entretien accordé à Marca qu’il aimerait lui aussi faire mal aux Parisiens. Quand le journaliste lui a demandé quel but il devrait de marquer, le jeune Espagnol a répondu : « lors du match retour face au PSG (qui se jouera à Barcelone, ndlr), le but de la victoire. »