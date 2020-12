Atlético : Diego Simeone est ravi pour Thomas Lemar

Thomas Lemar (25 ans) s'est libéré d'un poids. Il n'avait plus marqué avec l'Atlético de Madrid depuis le mois d'avril 2019. Cette terrible série s'est enfin brisée puisque le Français a inscrit un but hier lors de la victoire des Colchoneros face à Valladolid (2-0). Il confirme là ses bonnes dispositions entrevues ces dernières semaines et vient ajouter de la concurrence à une équipe qui peut viser le titre cette saison. Actuel leader de la Liga, le club madrilène peut compter sur l'ancien Monégasque, qui a été encensé par son entraîneur en conférence de presse.

«Nous sommes très contents pour Lemar. Il travaille depuis longtemps pour montrer quel joueur il est et ce dont il est capable. Il n’a pas toujours eu la régularité qu’il aurait aimé avoir. Nous savons de quoi il est capable. J’espère que ces récentes performances vont lui donner de la confiance nécessaire pour progresser et pour aider l’équipe d’autant qu’il le peut. Il y a de nombreux matchs à jouer et plus nous serons bien sur le plan physique, plus nous serons en mesure de rivaliser dans toutes les compétitions. » L'Argentin sait de quoi il parle. L'Atlético joue sa qualification en Ligue des Champions en milieu de semaine à Salzbourg.