OL-Troyes : les compositions probables

Battu dans les derniers instants de la rencontre dimanche soir sur la pelouse du Paris SG (2-1, 6e journée de Ligue 1), l'Olympique Lyonnais entend se remettre sur les bons rails ce mercredi avec la réception de Troyes (7e journée). Pour ce faire, Peter Bosz devra faire sans Tino Kadewere et Jeff Reine-Adélaïde. Anthony Lopes prendra place dans les buts, protégé par une défense à 4 composée de, de droite à gauche, Léo Dubois, Jérôme Boateng, Jason Denayer et Emerson. Au milieu, on ne change pas une formule qui fait ses preuves, avec le trio Bruno Guimarães, Maxence Caqueret et Lucas Paqueta en pole position.

Devant, les Gones pourront s'appuyer a priori sur le retour de leur buteur maison Moussa Dembélé, remis de ses pépins physiques. Houssem Aouar, remplaçant à Paris, et Xherdan Shaqiri devraient eux être à l'animation. Côté ESTAC, Laurent Batlles, qui ne peut pas encore s'appuyer sur l'expérimenté Adil Rami en défense, devrait présenter un 5-3-2 devant Gauthier Gallon. Jimmy Giraudon, Karim Azamoum et Philippe Sandler devraient démarrer en défense centrale, Oualid El Ajjam et Giulian Biancone sur les flancs. Au milieu, Dylan Chambost et Xavier Chavalerin épauleraient Florent Tardieu. Gerson Rodrigues et Yohan Touzghar animeront l'attaque troyenne.

