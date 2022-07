Moritz Jenz quitte Lorient pour le Celtic

Défenseur central de 23 ans arrivé l'été dernier à Lorient en provenance de Lausanne-Sport, Moritz Jenz a disputé seulement 18 matches (1 but) avec les Merlus. Un temps de jeu insuffisant pour l'Allemand qui part en prêt pour jouer davantage.

Le natif de Berlin rejoint le Celtic Glasgow pour le prochain exercice alors qu'une option d'achat a été placée. A noter que les Bhoys ont aussi recruté Aaron Mooy (31 ans). Le milieu australien arrive en provenance de Shanghai Port.

📝 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗔𝗟! 😁💚



Welcome to #CelticFC, Aaron Mooy and Moritz Jenz! 🍀#MooySigns!🇦🇺 | #WillkommenJenz 🇩🇪