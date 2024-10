Sénégal : Ismail Jakobs au cœur d’un énorme imbroglio

C’est une affaire qui ressemblerait à s’y méprendre à une histoire en Equipe de France. Alors qu’Ismail Jakobs (20 sélections et 1 but) avait été annoncé forfait par son club de Galatasaray, IRM à l’appuie, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a constaté avec stupéfaction que le latéral prêté par Monaco avait disputé l’intégralité d’un match de championnat contre Alanyaspor (1-0).

«Face à cette situation, la Fédération Sénégalaise de Football a immédiatement demandé la libération du joueur afin qu’il puisse honorer sa convocation en équipe nationale, a réagi l’instance dans un communiqué. Le joueur Jakobs, qui n’était pas impliqué dans cette situation, a quitté Istanbul hier (dimanche) et a donc déjà rejoint la tanière ce lundi matin.» Couverte par le règlement de la FIFA, la Fédération n’a ainsi pas vraiment laissé le choix au club turc. Les Lions de la Teranga affronteront donc le Malawi (11 et 15 octobre prochain), dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.